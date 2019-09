Brabant krijgt er een vijfde lekkerste bier bij: zondagmiddag in Hilvarenbeek

Kunstdetec­ti­ve krijgt foto verloren gewaand meester­werk uit ‘Kunsthal­roof’ met Brabantse krant op voorgrond: ‘Ik kon die nacht niet slapen’

7 september ‘Onverteerbaar’, noemde de Deventer kunstdetective Arthur Brand (49) de verbranding van zeven meesterwerken na de miljoenenroof uit de Kunsthal in Rotterdam in 2012. Nu openbaart hij via De Stentor een recente foto uit ‘zeer betrouwbare bron’ van één van de verloren gewaande topstukken: het werk van Lucian Freud (2002). ,,De nacht erop kon ik er niet van slapen.”