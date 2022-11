Brabant krijgt gigantische zak geld voor wegen en openbaar vervoer, boost voor woningbouw

Mariahout­se vlogt als ‘Syl and the City’ in New York om anderen te overtuigen: ‘Studeer over de grens, het geeft je zoveel’

NEW YORK/MARIAHOUT - Als tiener droomde ze er al van: wonen in de stad die nooit slaapt. Nu haar droom werkelijkheid is, legt Sylvana Menke alles vast op beeld. Met haar vlog Syl and the City wil ze doorbreken en anderen inspireren.

7 november