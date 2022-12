Brabant krijgt ruim 70 miljoen om stikstofprobleem sneller aan te pakken

Minister maakt stikstof­rond­je door Brabant en laat stallen­dead­line met rust

KAATSHEUVEL – Het is nóg complexer geworden, zegt provinciebestuurder Erik Ronnes over de omstreden deadline voor schonere stallen in Brabant. Niet dat hij het veelbesproken ultimatum nu al de nek omdraait. ,,Ik ga niet vooruitlopen op besluiten van ons college.”

28 november