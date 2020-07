Brabant krijgt vanavond een nieuwe commissaris van de Koning, wat doet die nou eigenlijk?

Brabantse politiek staat stil bij racisme en discrimina­tie: ‘Ook in Brabant zijn racisten’

13:11 DEN BOSCH - De Brabantse politiek gaat komende tijd het gesprek aan over racisme en discriminatie in de provincie. Het is de bedoeling daar organisaties als stichting Keti Koti Tafel bij te betrekken. De dialoog is nodig, want ‘ook in Brabant zijn racisten’.