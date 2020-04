Brabant onthult wensenlijst voor nieuwe commissaris: boegbeeld met zin, energie, gevoel en groot netwerk

DEN BOSCH - Een boegbeeld voor Brabant. Een hoeder van integriteit. Een verbinder van belangen, organisaties, ondernemingen en maatschappelijke instellingen. De nieuwe commissaris van de Koning in Brabant weet vanaf vandaag wat van hem of haar wordt verwacht, als opvolger van Wim van de Donk.

Door het vertrek van Van de Donk naar Tilburg University heeft Brabant vanaf oktober een nieuwe commissaris nodig. De profielschets, opgesteld door Provinciale Staten, telt twaalf eisen waar de opvolger aan moet voldoen. Daar staan geen schokkende dingen tussen. Bestuurlijke ervaring blijkt een pré, net als talenkennis en een groot netwerk in Brabant, Den Haag én Brussel.

Inlevingsvermogen, energie, zin, enthousiasme en daadkracht komen ook van pas voor kandidaten die azen op de post van commissaris van Brabant. Of de nieuwe bestuurder een man of een vrouw moet zijn, daar zegt de wensenlijst niets over. Dat hij of zij tactvol en diplomatiek boven de partijen moet staan, mag geen verrassing heten.

Minister toch op bezoek

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties komt binnenkort alsnog naar Den Bosch om de profielschets in ontvangst te nemen. Het is nog de vraag of dat Kajsa Ollongren is, of haar tijdelijke vervanger Raymond Knops. Een eerdere afspraak met de minister, op 6 april, werd afgeblazen door de maatregelen rond het coronavirus.

De herkansing volgt waarschijnlijk op woensdag 22 april, tijdens een speciaal daarvoor uitgestelde Statenvergadering. Alle twaalf partijen vaardigen één lid af om de wensenlijst officieel vast te stellen en te overhandigen aan de minister. Het komt door de coronamaatregelen dat er straks maar twaalf politici in de zaal zitten, en geen 55.

Ollongren, of haar vervanger, neemt de wensenlijst in ontvangst en stelt daarna de vacature open. De minister maakt ook een overzicht van de meest geschikte kandidaten en geeft dat door aan de vertrouwenscommissie. Die kiest de beste man of vrouw voor Brabant. Liefst iemand met ‘een stevige, authentieke persoonlijkheid die zich thuis voelt in een Brabants dorpscafé maar net zo makkelijk schakelt met de minister-president en CEO’s van grote bedrijven’.

Zoektocht zonder vertraging