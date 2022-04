Brabant opent jacht op bever: ‘Alleen afschieten als het echt niet anders kan’

‘Eindhoven koploper in Europa op techgebied’ maar VS ligt nog altijd mijlenver voor

EINDHOVEN - Medische software die aan de hand van anonieme informatie van miljoenen andere patiënten de juiste behandeling voorschrijft. Het is maar een voorbeeld maar in dit soort ontwikkelingen loopt de regio voorop in Europa. Maar er is altijd nog een fikse achterstand op de VS.

