Brabant rekent creatief met stikstof: ‘Moerdijk’ kan tot verslechtering natuur leiden

Er was eens een pluimveehouder in het Drentse Ruinerwold. Eind vorig jaar zette hij zijn bedrijf - vijf stallen met zo’n 30.000 dieren - te koop. Hij zal er vermoedelijk best van hebben opgekeken wie er toehapte: de provincie Noord-Brabant. Want het nieuw te realiseren Logistiek Park Moerdijk (maar liefst 142 hectare bestemd voor opslag- en distributiebedrijven in West-Brabant) zat naarstig om stikstofruimte verlegen. De vluchtige stikstofoxiden uit Moerdijk dalen grotendeels vele tientallen of honderden kilometers verderop neer. En dat leidt ertoe dat Brabant zelfs in Noord-Nederland de uitstoot van Moerdijk moet compenseren.