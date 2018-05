Brabant scoort laag in cultuurindex

Natuurlijk staat Amsterdam strak bovenaan, maar dat Maastricht op de tweede plaats staat op de cultuurindex, mag verrassend worden genoemd. Oók opmerkelijk: de Noordelijke regio met Friesland en Groningen voorop, scoren eveneens uitstekend. Brabant daarentegen staat op het ranglijstje van de provincies op de voorlaatste plaats, nog net voor Flevoland. Als het gaat om het cultuuraanbod, zonder rekening te houden met de grootte van de bevolking, dan staat Brabant - na Noord- en Zuid-Holland – op de derde plaats.

Categorieën

De opstellers van de cultuurindex, de Atlas voor Gemeenten en de Boekmanstichting, werkten op basis van twintig indicatoren met vijf categorieën: film, erfgoed, beeldende kunst, letteren en podiumkunsten. De waardering van inwoners voor die verschillende sectoren is ook meegewogen door de onderzoekers. Er wordt veel waarde toegekend aan erfgoed, meer dan aan bijvoorbeeld letteren, daarom scoren ‘nieuwe’ steden als Lelystad en Almere relatief laag en scoren op provinciaal niveau Zeeland en Friesland (met veel kerken en monumenten) hoog.

Henri Swinkels, gedeputeerde cultuur van Noord-Brabant, schrikt niet van de cijfers: ,,Dit gaat over de periode 2005-2015 en ik weet dat er nadien veel is gebeurd, er veel in cultuur is geïnvesteerd. En als het gaat om het aanbod alleen, dan staan we op een respectabele derde plaats. zonder Neemt niet weg dat het goed is wanneer een en ander weer even scherp wordt gesteld, dat is altijd waardevol.”

Creatieve industrie

,,Dit moet je flink relativeren”, zegt Frans van Dooremalen, directeur van het provinciale cultuurfonds Brabant C. ,,Dit gaat toch vooral om de capaciteit die wordt aangeboden in elke stad en dat zegt niet heel veel: een grote lege schouwburgzaal wordt toch als grote zaal geteld. Verder krijgt de creatieve industrie, waar Brabant natuurlijk in uitblinkt, hier geen plek en dat scheelt veel. Maar, dat er extra geïnvesteerd mag worden in kunst en cultuur is duidelijk; een mooie opdracht voor de nieuwe colleges.”

Jenneke Harings, beleidsadviseur bij de provinciale cultuurinstelling BKKC, geeft aan dat de methodiek bepaalt hoe steden en provincies scoren en dat dat nogal kan schelen: ,,Maar hoe dan ook is duidelijk dat het nog wel wat beter kan in Brabant. Aan de andere kant moet je uitgaan van je eigen kracht en mogelijkheden; is het in dat opzicht echt niet zinvol om bijvoorbeeld Eindhoven te vergelijken met Amsterdam.”