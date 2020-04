Brabant shopt stikstof in andere provincies en wekt woede bij de buren

De aanleg van het LPM sleept inmiddels al jaren aan. De bezwaarprocedures van weleer zijn inmiddels van tafel, maar bij de Raad van State doemde vorig jaar een nieuw probleem op. Stikstof, de onzichtbare bottleneck die het afgelopen jaar veel projecten dwars zat. De provincie kampt na een uitspraak in november vorig jaar in feite met een duivels dilemma. Volgens het vonnis heeft Brabant 26 weken de tijd om de extra stikstofneerslag te compenseren die het Moerdijkse plan veroorzaakt. Maar terwijl de tijd dus dringt, zijn provincies en Rijk het nog steeds niet helemaal eens over hoe de stikstofboekhouding nou precies vorm moet krijgen.

Zes boerderijen opkopen

Het bracht Brabant ertoe om dan toch maar vast te handelen. De provincie denkt de stikstofbijdrage van het LPM te kunnen compenseren door in totaal zes boerderijen op te kopen: twee in Brabant, twee in Noord-Holland, één in Zeeland en één in Drenthe. Dat klinkt nogal vergezocht, maar het heeft alles te maken met de juridische kluwen die rond stikstof is ontstaan. De extra stikstof vanuit het logistiek park mag namelijk op geen enkel natuurgebied een negatieve invloed heeft. En omdat de relatief vluchtige stikstof uit de industrie in feite heel het land door waait, moet Brabant dus óók in het Drentse Ruinerwold of het Noord-Hollandse Assendelft compensatie zoeken.