Brabant steunt onderzoek naar luchtvervuiling: ‘Signalen te alarmerend om af te wachten’

DEN BOSCH - Brabant trekt waarschijnlijk tonnen uit voor onderzoek naar luchtvervuiling. De investering heeft alles te maken met een mogelijk verband tussen vervuilde lucht en het hoge aantal coronaslachtoffers in de provincie. Vooral in het oosten van Brabant slaat het virus ongenadig hard toe en is de luchtkwaliteit beroerd, onder meer door verkeer, industrie en intensieve veehouderij.

De nieuwe, harde politieke tegenstellingen gingen vrijdagavond overboord om het onderzoek naar luchtvervuiling in Brabant mogelijk te maken. Alleen de PVV stemde tegen het voorstel om te investeren in RIVM-meetpunten die de luchtkwaliteit in beeld brengen. De meetpunten kosten ongeveer een ton per stuk om aan te leggen, schat Hagar Roijackers, GroenLinks-leider in Brabant.

Roijackers is een van de drijvende krachten achter het nieuwe onderzoek. Het is nog onbekend hoeveel meetpunten de provincie erbij krijgt, waar die komen staan en wanneer. Het nieuwe provinciebestuur gaat met de opdracht aan de slag. Roijackers wil zes meetpunten. ,,Maar twee is ook al een verbetering.”

‘Moet nú iets gebeuren’

Het RIVM onderzoekt al of luchtvervuiling bijdraagt aan het aantal coronaslachtoffers. Een brede coalitie van deskundigen en belangenorganisaties maant het instituut tot haast met dat onderzoek, zeker nu internationale studies al verbanden aantonen. Ook de Brabantse politiek steunt dit onderzoek, dat nog jaren kan duren.

De provincie wil de resultaten niet lijdzaam afwachten. ,,Wij vinden dat er nú iets moet gebeuren, de signalen van inwoners, artsen en experts zijn te alarmerend om af te wachten”, aldus Janneke van Kessel, D66. ,,We moeten nu handelen en een concreet stappenplan ontwikkelen om de luchtkwaliteit in Brabant structureel te verbeteren.”

Quote Het is frappant om te zien dat juist in Oost-Bra­bant, waar veel vee zit, meer mensen ziek zijn en overlijden door corona Maarten Everling, SP Brabant

Ook Maarten Everling (SP) vindt dat Brabant niet stil moet zitten, in afwachting van de onderzoeksresultaten. ,,Het is frappant om te zien dat juist in Oost-Brabant, waar veel vee zit, meer mensen ziek zijn en overlijden door corona. Ik heb geen hard bewijs voor een verband, maar het is op z’n minst opvallend. Het moet onderzocht worden.” Everling zegt ook: ,,We pleiten al heel lang om de veestapel te verkleinen, dit is een extra argument.”

‘Echt ongepast’

Hans Smolders van Forum voor Democratie vindt het ‘echt ongepast om voor politiek gewin corona in verband te brengen met luchtvervuiling’, zoals onder meer de SP volgens hem doet. ,,Wacht nou eerst eens de onderzoeken af. En misbruik het niet”, zegt de nestor van de partij die sinds vrijdag officieel deel uitmaakt van het nieuwe provinciebestuur.