Brabant stippelt route uit voor schonere stallen; Rijk beloont ijver met 45 miljoen voor boeren

Nieuwsover­zicht | Brand in Philips Stadion - Drie schietinci­den­ten in Oss in één week tijd

Zwarte rookwolken in Eindhoven door een brand in het Philips Stadion. Voor de derde keer in één week tijd is er geschoten in Oss: ‘Iedereen zag dit aankomen. Waarom deden politie en gemeente niks?’ En in verschillende Brabantse zwembaden veroorzaken bezoekers overlast en onrust. Dat en meer in het nieuwsoverzicht van vandaag.

20 juli