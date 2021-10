Brabant strijdt tegen oranje akkers door landbouwgif glyfosaat

KAART MET CIJFERS Van alle steden in Brabant wonen in Tilburg de meeste mensen met stress: ‘Door corona volledig in paniek’

15 oktober Of de oorzaak nou financiële problemen, te hoge werkdruk of een kwakkelende gezondheid is: ruim een op de zes volwassenen heeft erg veel last van stress. In Tilburg wonen de meeste gestreste mensen van Brabant, terwijl de meest ontspannen mensen van Nederland in Reusel-De Mierden wonen.