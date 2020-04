Brabant telt 3790 coronapatiënten: de ziekenhuisopnamen in kaart

Tot dinsdag deelde het RIVM absolute cijfers over coronabesmettingen per gemeente. Die geeft het nu niet meer. Wel is het aantal inwoners dat per gemeente met corona in het ziekenhuis is opgenomen naar buiten gebracht. Die worden gepresenteerd in aantallen per 100.000 inwoners, om de verschillen tussen grote en kleine gemeenten te laten verdwijnen. Relatief gezien telt vooral de regio Noordoost-Brabant veel coronapatiënten.