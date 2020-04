Brabant telt 6531 officiële coronapatiënten: de ziekenhuisopnamen in kaart

Het coronavirus blijft slachtoffers eisen in Nederland. In Brabant zijn voor zover bekend 6531 mensen besmet (geweest). Het aantal ligt in werkelijkheid hoger, omdat niet iedereen met klachten wordt getest.

Het RIVM deelt dagelijks hoeveel ziekenhuisopnamen en sterfgevallen er in elke gemeente zijn. Die worden gepresenteerd in aantallen per 100.000 inwoners, om de verschillen tussen grote en kleine gemeenten te laten verdwijnen. Relatief gezien telt vooral de regio Noordoost-Brabant veel coronapatiënten.

In de kaart hieronder vind je het aantal sterfgevallen en ziekenhuisopnamen per Brabantse gemeente:

Hoe ontwikkelt het aantal coronabesmettingen zich in jouw gemeente, en hoe ziet dat eruit als je het afzet tegen het aantal ziekenhuisopnames in jouw gemeente? Dat zie je in de grafiek hieronder.

Hoe verloopt het aantal ziekenhuisopnamen in jouw gemeente van dag tot dag? Bekijk het hier:

Hoe snel stijgt het aantal vastgestelde besmettingen in heel Brabant? Hier zie je ze sinds de eerste besmetting van 27 februari:

De samenwerkende ziekenhuizen delen dagelijks het aantal patiënten dat is overleden. Zie hier per dag het aantal coronapatiënten dat in Brabantse ziekenhuizen overleed.

De ontwikkeling van het landelijk aantal ziekenhuisopnamen zie je hieronder. Selecteer via het menu andere landelijke gegevens.