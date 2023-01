Brabant verhoogt in maart maximale vergoeding voor opruimen drugsafval naar 200.000 euro

Juridische strijd na drugsdumping

Opruimen van drugsafval leidt in Brabant regelmatig tot een juridische strijd over wie voor de kosten op moet draaien. De gemeente Zundert stelde eerder vast dat Toon Francken (90) uit Rijsbergen zelf verantwoordelijk is voor het drugsafval dat op zijn terrein werd gedumpt. Volgens burgemeester Joyce Vermue had hij zelf in de gaten kunnrn houden wat er zich op zijn perceel afspeelde.