Brabant vorig jaar opnieuw koploper met hoogst aantal opgerolde drugslabs en hennepkwekerijen

Met 23 leerlingen op de fiets van Parijs naar Uden: 'Elke dag 100 kilometer fietsen’

UDEN - ,,Iedereen heeft wel een dierbare verloren.” Na de beklimming van Alpe d’Huez in Frankrijk, de wandeltocht van Texel naar Utrecht volgt nu een fietstocht van Parijs naar Uden. Leerlingen van het Udens College zamelen er geld mee in in de strijd tegen kanker.