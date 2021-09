Brabant wil met spoed woonruimte regelen voor honderden asielzoekers

School Metameer in Stevens­beek verhuist naar Boxmeer, scholen Land van Cuijk en Gennep gaan verregaand samenwer­ken

14 september LAND VAN CUIJK - De school van Metameer in Stevensbeek met een kleine duizend leerlingen gaat vrijwel zeker dicht en verhuist naar Boxmeer, waar de school al een jenaplanvestiging heeft en behoudt. Onderzocht wordt of Metameer kan worden ondergebracht in een nieuw schoolgebouw aan de Stationsweg in Boxmeer.