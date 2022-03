Brabant zoekt in allerijl 6000 opvangplekken voor Oekraïners: ‘We willen geen tenten’

Met de oorlog vlakbij, verzamelen mensen overle­vings­spul­len: ‘Zie het als extra levensver­ze­ke­ring’

De wereld is in rep en roer. Het coronavirus hield de wereld twee jaar lang in de greep, nu is de oorlog in Oekraïne het gesprek van de dag. Rampen kunnen altijd ontstaan, weet ook Jeroen Klaassen uit de Bommelerwaard. Als medewerker van survivalwinkel ‘De Prepshop’ in De Meern ziet hij een enorme toename van bestellingen van noodspullen. ,,Zie het als een extra levensverzekering.”

2 maart