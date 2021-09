Brabant zoekt met spoed woonruimte voor bijna 800 statushouders, maar waar? ‘Een groot probleem’

Nieuwsover­zicht | Versoepe­lin­gen én nieuwe coronamaat­re­ge­len - ‘Geldhond’ vindt 270.000 euro

14 september Het kabinet zette dinsdag de een-na-laatste stap van het versoepelingsplan. 25 september eindigt de 1,5 metersamenleving, maar op veel locaties is straks een coronatoegangsbewijs nodig. In de cultuursector klinkt kritiek op de nieuwe maatregelen. Verder vond de politie in Breda tonnen contant geld dankzij een hond en raakte in Tilburg een jonge vrouw gewond bij een steekpartij. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van dinsdag.