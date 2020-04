Brabants coronanieuws van dinsdag | Basisschoolleerlingen weer gedeeltelijk naar school, evenementen tot 1 september verboden

Lekker belangrijk Fijn lijstje: fraaie kunstwer­ken in de regio

18:00 In tijden van gesloten zalen en musea zorgt de ED-kunstredactie voor afleiding met fijne lijstjes. Vandaag de Top 10 van goede kunst in de openbare ruimte in Zuidoost-Brabant. Want er staan verdraaid fraaie en sterke beelden in parken en langs wegen. Inhoud is voor discussie vatbaar. Reageren? Graag! Via kunst@ed.nl.