Brabants nieuws van dinsdag: Jumbo schrapt bijna kwart hoofdkantoorbanen - Tips voor als je een wolf tegenkomt

300 mensen verliezen hun baan op het hoofdkantoor van supermarktgigant Jumbo in Veghel. Dat is bijna een kwart van het totaal. Verder zette minister Schouten van Landbouw de discussie over nertsen vandaag verder op het spel: het ruimen van met corona besmette nerstsen is niet langer een taboe.