Brabants nieuws van donderdag | Bezoekers Efteling boos - Geëmigreerd gezin klem in Oisterwijk vanwege corona

Tien gestolen puppy's teruggevon­den in gemeente Heusden, moederhond Luna (3) met grof geweld gedood

10:24 BEERS/HEUSDEN - In een woning in de gemeente Heusden zijn woensdagavond tien gestolen puppy's gevonden. De beestjes - pas enkele weken oud - werden afgelopen weekend gestolen uit een stal in Beers in de gemeente Cuijk. De eigenaar deed daarvan aangifte. De moeder van de hondjes werd bij de diefstal gedood.