Brabants nieuws van donderdag | Bredase advocaat en Peter R. steunen kroongetuige - Nepverpleegkundige behandelde patiënten in Den Bosch

• De 24-jarige nepverpleegkundige werkte dertien dagen in het JBZ, tijdens de piekdagen van het coronavirus. Hij controleerde patiënten en mogelijk diende hij ze ook medicatie toe, zonder dat hij beschikte over kwalificaties om deze handelingen te mogen verrichten. ,,We zijn geschokt door het bedrog”, reageert het JBZ. In die tijd heeft hij enkele tientallen patiëntendossiers ingezien. Er wordt nog onderzocht hoeveel het er exact zijn. Collega's voelden dat er iets niet pluis was, omdat hij steeds maar geen diploma's liet zien.