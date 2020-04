Brabants nieuws van donderdag | Peelbrand nog lang nablussen, drie mensen overleden aan corona

Rechtbank zet coronadeur op kier: kinderen en verdachten zware zaken weer op zitting

15:31 BREDA/MIDDELBURG - Verdachten in grote strafzaken en bijvoorbeeld kinderen in jeugdbeschermingszaken kunnen binnenkort hun eigen proces weer in de rechtbank bijwonen. Ze hoeven dat ondanks corona niet langer via telefoon- of videolijnen te doen.