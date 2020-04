Brabants nieuws van woensdag | Geen Vuelta in Brabant dit jaar, samenwerken tegen eikenprocessierups

‘Dissidente’ CDA-afdelingen willen dat landelijk bestuur ingrijpt bij enquête over coalitie met Forum

28 april DEN BOSCH - De interne CDA-enquête in Brabant over deelname aan een coalitie met Forum voor Democratie is eenzijdig en sturend. Het landelijk partijbestuur zou daarom in moeten grijpen en de ledenraadpleging stop moeten zetten. Dat schrijven de ‘dissidente’ CDA-afdelingen Oisterwijk en Heusden in een brief aan landelijk CDA-voorzitter Rutger Ploum.