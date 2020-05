Brabants nieuws van woensdag | Stadsstrand als sportschool en verslagenheid om omgekomen watersporters

Reekse man mag proces over drugslab in vrijheid afwachten

18:27 REEK - De eigenaar van de Reekse woning waar vorige zomer een drugslab is gevonden, mag zijn proces in vrijheid afwachten. Alle andere verdachten, de mannen die de drugs zouden hebben geproduceerd, blijven wel in de gevangenis, zo werd woensdagmiddag duidelijk in de rechtbank in Den Bosch.