Brabants nieuws van woensdag | Veel schade door wateroverlast - Arbeiders steken 14 uur per dag asperges

•Straten die blank staan, wc’s die borrelen en doordrenkte fietsers. In verschillende delen van Brabant regende het dinsdagavond zo hard, dat er heel wat wateroverlast was. De kruising tussen de Kwaadeindstraat en de Hasseltstraat in Tilburg waren vandaag tijdelijk afgesloten voor verkeer. Dinsdagavond zorgden springende putdeksels als gevolg van het noodweer voor een spectaculair gezicht op de kruising, vanonder het wegdek spoot bruin rioolwater de lucht in. Vandaag was er opnieuw wateroverlast in Vlijmen en Nieuwkuijk. Wil van Oirschot (76) houdt het niet droog als ze vertelt over de overvloedige regenval die dinsdagmiddag het huis aan de Jonkheer de la Courtstraat van haar en haar echtgenoot Piet (83) binnendrong. Voor vanavond is weer code geel afgegeven voor Brabant en bestaat er weer kans op overlast.