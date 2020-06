Brabants nieuws van zondag | Eikenprocessierups groot gevaar voor honden - Ouders doodgestoken Megan (15) doen emotionele oproep

• David Ockhuijzen en zijn vrouw José-Anne, die al veertien weken gevangen zitten op hun zeilboot voor de kust van Portugal, lijken maandag eindelijk weer voet aan wal te kunnen zetten. Het Bredase stel is het spuugzat. ,,We zijn bang dat ze op het laatste moment besluiten om pas op 1 juli de grenzen te openen. Als dat zo is, doen we wel alsof we dat niet begrepen hebben, want we gaan maandag hoe dan ook van boord.”