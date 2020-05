Brabants nieuws van zondag | Gezinsdrama in Made, Efteling tot en met 2 juni volgeboekt

• Er is van zaterdag op zondag zeker 24 uur niemand in Brabant overleden aan het coronavirus. Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het dodental in Brabant staat op 1483. Ook vanuit het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) kwamen zondagochtend positieve cijfers. Het aantal mensen dat de afgelopen dag met coronaverschijnselen werd opgenomen in de Brabantse ziekenhuizen ligt rond de dertig. Alleen in de eerste anderhalve week van de coronacrisis was dat aantal lager.