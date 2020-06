Brabants nieuws van zondag | Opnieuw geschoten in Tilburg - Kinderen vinden gewonde vrouw in Eindhoven

Column Tuinen houden we vooral voor onszelf

6 juni Het is druk op de stranden en bij de meren. Soms zo druk dat de toegangswegen worden afgesloten. Bij mooi weer in het weekend dénk ik er niet eens over om naar de kust te rijden. Laatst hoorde ik iemand zeggen: ‘Ik blijf lekker in mijn tuin. Laat mensen die geen tuin hebben maar gaan.’ Een wijze uitspraak.