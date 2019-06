Brabants Voedselakkoord: pizzadozen tegen verspilling, Bossche bollen voor een eerlijke prijs

Daar staan ze dan, met zes vrouwen en één man op een rij. Een stapel pizzadozen binnen handbereik. Die dienen ertoe om op ludieke wijze bekend te maken wat de werkgroep ‘voedselverspilling’ de afgelopen maanden bedacht heeft, als verbetering van het voedselsysteem in Brabant. ,,41 kilo voedsel per persoon per jaar gooien we in de afvalbak", luidt de tekst in pizzadoos nummer één, die Anne-Marie de Wit uit Heeswijk-Dinther voorleest. ,,Dat is te veel. Daar willen we iets aan doen", vullen Ivonne van Vliet uit Hoogerheide en pizzadoos nummer twee aan.