Brabants warmterecord op komst? ‘Vandaag zouden we het kunnen halen’

Nieuw seizoen HHB is de afsluiting van een bijzonder jaar voor Cas Wolters, maar de dove hob­by-bak­ker haalt er het maximale uit

10:53 SINT ODILIËNBERG/HELMOND - Seizoen zeven van Heel Holland Bakt is in volle gang. Het geeft Cas Wolters (24), deelnemer aan de vorige reeks, een dubbel gevoel: ,,Ik gun het de nieuwe bakkers om in de schijnwerpers te staan, maar voor mij is het toch een soort afsluiting.”