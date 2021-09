Brabantse advocaten spannen kort geding aan tegen coronapas

Kermis in Boxmeer: de laatste met coronare­gels?

20 september BOXMEER - De kermis in Boxmeer, die nog tot en met dinsdag wordt gehouden, gaat de boeken in als de laatste kermis die volgens de coronaregels wordt gehouden. De kermis is alleen op het Weijerplein en geheel binnen hekken. Er gelden een maximaal aantal bezoekers en een looprichting. Dat allemaal omdat tot en met vrijdag de 1,5 meter afstand nog in acht moet worden gehouden.