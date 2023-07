Brabantse agent redt jonge kinderen uit rokende auto na ernstig ongeluk in Texas: ‘De stap naar voren ging vanzelf’

Ook al is de opvang in Gemert fijn, de zorgen blijven bij de Oekraïense vluchtelin­gen

GEMERT - ‘Welkom in de buurt’ staat er op een levensgroot bord voor de deur. Het is er geplaatst door de omwonenden. Een beter welkom kunnen de Oekraïense vluchtelingen die onderdak hebben gevonden in een voormalige school in hartje Gemert zich nauwelijks wensen.