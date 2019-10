Brabantse ambtenaren rijden in kekke, elektrische kar

Kekke karren op de parkeerplaats voor het provinciehuis in Den Bosch, waar het nieuwe laadplein voor elektrische auto's officieel in gebruik is genomen. ,,Vroeger was duurzaamheid een beetje geitenwollensokken, maar dit is superhip'', zegt gedeputeerde Annemarie Spierings over de wit met oranje BMW i3's. ,,Hier wil je mee gezien worden, liever dan met je oude diesel.''

Spierings (D66) trekt heel Brabant door met haar boodschap over duurzame energie en krijgt dikwijls de vraag wat de provincie zélf doet aan duurzaamheid. Daar heeft ze nu een nieuw antwoord op, dankzij de zestien laadpalen en het hippe wagenpark met auto's om te delen. Zo wil de provincie minstens 200.000 van de 1,6 miljoen dienstkilometers van ambtenaren elektrisch maken.

,,Elektrisch rijden bespaart hoe dan ook energie en CO2, zelfs al zou je het op kolenstroom doen'', klinkt de provinciebestuurder overtuigd. ,,Het is een mooie stap die we zetten. Ook voor de zichtbaarheid. En dat het deelauto's zijn is al pure winst omdat je dan minder auto's nodig hebt en hoeft te produceren.''

De provincie investeert ongeveer een ton in het laadplein en verdient een deel terug door de vergoeding die wordt betaald door stroomaftappers. Die visten nogal eens achter het net omdat het beperkte aantal laadpalen bij het provinciehuis bezet was.

Eigen auto

Dat de poespasloze opening donderdag samenviel met de Dag van de Duurzaamheid is natuurlijk geen toeval. Voor de foto steekt Spierings een stekker in een van de auto's. Haar collega-gedeputeerde Renze Bergsma van het CDA zit op de bijrijdersstoel, hoofd uit het raam. Hij doet ook een duit in het zakje: ,,Wij stimuleren ons personeel om dienstreizen duurzaam af te leggen. Met de fiets, het openbaar vervoer en als dat niet lukt, met deze auto's die altijd beschikbaar zijn. Dat betekent ook dat ze niet met hun eigen auto hierheen hoeven te komen als ze een afspraak buiten de deur hebben.''