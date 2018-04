Brabantse basisschoolleraren houden regionale staking; manifestatie in Eindhoven

Huizenprijzen stijgen in Brabant het hardst in Eindhoven

12 april BRABANT - De huizenprijzen in Eindhoven zijn het hardst gestegen van heel Brabant. In het eerste kwartaal van 2018 steeg de gemiddelde prijs van een huis met 10,1 procent ten opzichte van het eerste kwartaal van 2017. De huizenprijzen stegen in vrijwel heel Nederland. De duurste huizen staan in Den Bosch.