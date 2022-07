Brabantse B&B uit bekend tv-programma staat te koop en dit is wat-ie kost

Eigenaren Ruud Schoone en Jorg Braat doen na zo’n vijf jaar afstand van de imposante villa, die uitgerust is met een bioscoop, sauna, zwembad en zes slaapkamers. Het stel is klaar voor een nieuw avontuur, vertelt Braat. ,,We zijn gestopt met onze bedrijven en willen meer reizen en meer leuke dingen doen. Dan is dit huis niet altijd praktisch. Het heeft namelijk veel zorg nodig.”