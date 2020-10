Brabantse biertaxi blijft 's avonds rijden: ‘Ik neem liever risico's dan dat ik thuis kom te zitten’

Nieuwsover­zicht | Ruim 950 coronabe­smet­tin­gen in Brabant - Klein beestje zorgt voor onbespeel­baar voetbal­veld

13 oktober Opnieuw een flinke stijging in het aantal coronabesmettingen in Brabant. Vooral in Bladel is het raak. Horecamagnaat Laurens Meyer is gefrustreerd over de aangekondigde maatregelen voor de horeca. En een klein beestje zorgt ervoor dat op het hoofdveld in Halsteren niet meer gevoetbald kan worden. Dat en meer in de nieuwsoverzicht.