Brabantse boeren laten zich niet stoppen bij Moerdijkbrug en pakken de trein naar Den Haag: ‘Niets doen is geen optie’

‘Big Brother’ Den Bosch heeft duizenden camera’s: ‘En dat is nog maar het topje van de ijsberg’

DEN BOSCH - George Orwell zei het jaren terug al: ‘Big Brother is watching you’. Grote Broer Den Bosch houdt u in de gaten met maar liefst 5811 geregistreerde camera’s binnen de gemeente. Politieke partijen maken zich zorgen. Want: hoe zit het met privacy?