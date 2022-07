Brabantse boeren lopen niet warm voor vrijwillige uitkoopregeling

DEN BOSCH - De uitkoopregeling voor boeren die willen stoppen, is niet heel populair in Noord-Brabant. Van de 29 veehouders die zich meldden, is anderhalf jaar later nog maar de helft met de provincie in gesprek. Nog geen enkele boer tekende een overeenkomst.