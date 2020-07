Brabantse boeren onderweg naar De Bilt: ‘Wij worden geslachtofferd’

Farmers Defense Force roept boeren op om met auto te komen, OM doet niets met aangiftes tegen landbouwmi­nis­ter

21 juli BOXTEL - De politie bereidt zich voor op ‘verschillende scenario’s’ tijdens het nieuwe boerenprotest van woensdag. Dan willen Brabantse boeren in een stoet tractoren van Boxtel naar het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in Bilthoven. Utrecht maakte dinsdagmiddag bekend dat tractoren in de hele provincie niet zijn toegestaan op de openbare weg en de Brabantse politie bekeurt direct als tractoren op de snelweg komen. ,,We zullen handhavend optreden op het moment dat de boeren besluiten met hun landbouwvoertuigen de snelweg op te gaan.”