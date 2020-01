Brabantse boerendiscussie nadert nieuwe climax: rechtszaak en alweer belangrijk debat in aantocht

De spoedzaak die de rechtbank nu heeft afgehandeld, is in feite deels alweer achterhaald. Boerenorganisatie ZLTO spande die immers aan om de deadline van 1 april 2020 van tafel te krijgen; voor die datum zouden veehouders uiterlijk een vergunning moeten indienen om aan aangescherpte regelgeving te kunnen voldoen. Het provinciebestuur heeft echter al aangegeven negen maanden uitstel te willen verlenen: tot 1 januari 2021 dus. Mede door de politieke crisis - het CDA stapte in december uit de coalitie - lukte het in eerste instantie niet een meerderheid van provinciale staten achter dat plan te krijgen. De verwachting is dat dit tijdens de vergadering van 14 februari alsnog lukt. ZLTO wilde intussen toch een uitspraak van de rechter om meer zekerheid te krijgen. De Haagse rechtbank ging daar echter niet in mee. Als op 14 februari blijkt dat er toch geen meerderheid is voor uitstel, kan ZLTO zich opnieuw tot de rechtbank wenden.