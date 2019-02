Brabantse carnavalskrakerverkiezing: de stembussen zijn gesloten

Frans Bauer in de race voor Gouden Televizier-Ring dankzij rondreis door China

17:38 FIJNAART - Frans Bauer maakt dit jaar kans op een Gouden Televizier-Ring. Zijn reisprogramma ‘Frans Bauer in China’, waarin de goedlachse Brabander samen met zijn vrouw Mariska het Aziatische land verkent, is in de race voor de belangrijke televisieprijs. Vorig jaar won Beau van Erven Dorens de Gouden Televizier-Ring met Beau Five Days Inside.