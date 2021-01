Brabantse coalitie houdt rijen gesloten na afsplitsing bij Forum

‘Zuurstof’

De fractievoorzitters spreken van de ‘benodigde zuurstof brengen in de Brabantse politiek’. ‘De samenwerkende partijen verschillen onderling’, staat er in de brief aan de Statenleden. ‘Ze staan voor hun eigen ideeën en oplossingen en dat mag duidelijk zijn. In het bestuursakkoord schreven we vorig jaar dan ook dat we het niet over alles eens hoeven te zijn. Daarbij gaven we toen al aan op een meer open manier met álle Statenleden te willen samenwerken.’