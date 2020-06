Brabantse coalitie zal blij zijn met Mona Keijzer als kandidaat voor CDA-lijsttrekkerschap

Keijzer maakte haar kandidatuur bekend in een interview in De Telegraaf, waarvoor ze naar Veghel afreisde. Dat lijken meteen twee tekenen aan de wand. De Volendamse positioneerde zich in haar media-optredens van de afgelopen dagen duidelijk rechts van De Jonge. Zij laat de deur naar samenwerking met Forum voor Democratie wél op een ruime kier staan. Ook legde zij juist de nadruk op het CDA-geluid van het platteland. Waar mensen zich, zo liet ze in NRC Handelsblad optekenen, niet direct zouden herkennen in discussies over racisme. Keijzer benadrukte het belang van de agrarische sector, die wat haar betreft meer waardering verdient.