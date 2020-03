Brabantse Editie NL-presentator werkt gedwongen vanuit huis: ‘Door lichte verkoudheid gebruik ik robotscherm’

Heel gek was zijn keuze om thuis te blijven niet. Dat heeft alles met de richtlijnen van het RIVM voor Brabanders te maken: thuiswerken als dat kan, zeker als je last hebt van ziekteverschijnselen.

Lichte verkoudheid

De Editie NL presentator werd wakker met een ‘lichte verkoudheid’ en besloot de richtlijnen op te volgen. Hij ging met de redactie op zoek naar een oplossing en vond die bij technologie dat onder andere in Chinese ziekenhuizen wordt gebruikt. Met Skype, een bewegend robotscherm en nieuwsteksten voor hem ‘zat’ hij naast een presentator in de studio.

‘Moet wel thuiswerken’

,,Wij hier in Brabant voelen ons wel een beetje het Noord-Italië van Nederland”, vertelt hij in de studio. De regio is dan wel niet geheel afgesloten, zoals in Italië en er is geen advies om Brabant helemaal te mijden, maar een oproep van de burgemeesters tot sociale onthouding is er wel. ,,Brabanders zoals ik moeten thuiswerken, veel mensen houden zich aan die oproep.”