Brabantse festivalzomer barst los: deze evenementen gaan door

Festivalgangers hebben er lang op moeten wachten, maar vanaf juli kunnen ze eindelijk weer feestvieren in de zomer. In Brabant kunnen de festivalliefhebbers onder andere genieten van Paaspop in Schijndel, Lakedance in Best, Kastanjerock in Goirle en het Duikboot Festival in Breda. Een overzicht.

Om dit artikel beknopt te houden is een selectie gemaakt uit alle festivals in de provincie.

Een van de eerste evenementen die dit jaar doorgang vindt, is Kastanjerock in Goirle. Het muzikale feest vindt plaats op 3 juli, met volle bezetting en zonder mondkapjes en de 1,5 meter regel. Harmony of Hardcore vindt op 3 en 4 juli plaats in Erp. Bakel is op 10 en 11 juli het decor van Street Rock, diezelfde data is Erp het decor voor het 7th Sunday festival. Op 24 en 25 juli staat het eerste grote festival gepland in Den Bosch. Aan het Engelermeer vindt dan het SMÈRRIG Zomerweekender Festival plaats. Datzelfde weekend is Landsard Beach in Eindhoven het decor voor Kamping Kitsch Club Outdoor.

Van 13 juli tot en met 18 augustus vinden zowel in Breda als in Roosendaal verschillende edities van Brand Parkies plaats. De muziekavonden in het Valkenberg in Breda en het Vrouwenhofpark in Roosendaal zijn deze zomer niet zoals voorheen gratis. Om Brand Parkies (voorheen Palm Parkies) coronaproof te houden, moet gereserveerd én minimaal 3,75 euro betaald worden.

Drukke agenda in augustus

Dancefeest Lakedance in Best schrapte de editie van 15 mei, maar de editie van 7 augustus is inmiddels volledig uitverkocht. Datzelfde weekend wordt Someren-Eind omgetoverd tot Zum Schluss Outdoor. Het Bontgenoten Festival in Eindhoven verplaatste net als Lakedance van begin mei naar 21 augustus. In datzelfde weekend vindt ook Decibel Outdoor plaats in Hilvarenbeek.

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm Lakedance op het strand van Aquabest © Foto: Lakedance

Naast het Bontgenoten Festival vindt op 21 en 22 augustus ook het Dynamo Metalfest plaats in Eindhoven. Om de festivaldrukte in deze periode compleet te maken, is op 14 augustus ook nog eens het Hidden Garden Festival in Eindhoven en Daisy in Tilburg. Nox in the Woods vindt op 16 augustus plaats in Eindhoven, op 21 augustus is de Karpendonkse Plas het decor van festival Bontgenoten.

In het weekend van 27, 28 en 29 augustus zijn de Nirwana tuinfeesten in Lierop. Die zaterdag vindt op het strand in Eersel het Paperclip Festival plaats en wordt de Asterdplas in Breda omgetoverd tot het Duikboot Festival.

Paaspop niet met Pasen

Hoewel Paaspop vaak dé opener van het festivalseizoen genoemd wordt, vindt de editie in 2021 plaats in het eerste weekend van september. Pleinpop, dat ook in Schijndel een begrip is en in hetzelfde weekend stond gepland, maakte plaats voor het grote festival en wordt nu een week eerder gehouden, op 27 en 28 augustus.

Het Tilburgse technofeest Draaimolen heeft tien data gereserveerd, van 8 tot en met 18 september. Van 10 tot en met 12 september vindt Misty Fields in Asten-Heusden plaats, in Bergeijk wordt op 18 en 19 september gedanst tijdens het Ploegfestival.

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm Paaspop in Schijndel. © ANP Kippa

Kermissen

Naast festivals hebben ook kermissen groen licht gekregen om dit jaar toch nog op te starten. Zo staan de attracties tijdens de kermis in Best, die van 2 tot en met 7 juli plaatsvindt, verspreid opgesteld over drie afgesloten pleinen. Van 16 tot en met 25 juli is er een aangepaste kermis in het stadshart van Tilburg, met 140 attracties op twee terreinen.

Park Hilaria in Eindhoven gaat van 30 juli tot zondag 8 augustus in aangepaste vorm door, met ruim 100 attracties die met looproutes te bereiken zijn. De Oosterhoutse kermis vindt van 20 tot en met 25 augustus plaats.