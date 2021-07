Brabantse grond is schaars, maar van wie is het buitengebied eigenlijk?

Waar komen deze Brabantse snacks vandaan? Doe de quiz op Junkfood Dag!

21 juli De kalender heeft vandaag de datum van 21 juli aangetikt en dat betekent maar één ding: Junkfood Dag! Een feest dat we in Brabant niet zomaar voorbij mogen laten gaan. Want ook in deze provincie zijn in het verleden parels van frituursnacks bedacht. Van de krokodel tot de pepernotenkroket: weet jij waar deze Brabantse lekkernijen vandaan komen? Quizzen maar.