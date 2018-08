Brabantse Hélène Hendriks houdt hoofd boven water in machowereldje dat voetbal heet

Altijd vrolijk, recht door zee en wars van kapsones. Het is te hopen dat ze die vlotte uitstraling en sterke karakter behoudt, helemaal nu de 38-jarige presentatrice aanstaande voetbalseizoen plaatsneemt naast de criticaster der criticasters Johan Derksen. De gevreesde analyticus, die zonder blikken of blozen jan en alleman te kakken zet, laat zich niettemin regelmatig positief uit over Hendriks.

Zoals vorig jaar, toen hij haar tijdens voetbaltalkshow Voetbal Inside begroette met ‘hoi schatje’. Die woorden van ‘de snor’: de vaste kijkers weten dat dergelijke uitspraken uit de mond van de man uit Grolloo een unicum zijn. Binnenkort zitten de twee samen aan tafel, wat beslist hilarische situaties op gaat leveren. Echter, nog niet zo heel lang geleden, stond Hendriks, drielingzus, voor de camera bij het regionale Brabant10 en volgde ze onder meer NAC-talentjes – waar niemand tegenwoordig nog iets van hoort- voor NAC TV.

Dat deed Hendriks samen met Linda Koppejan, freelance tv-maakster. De liefhebsters van de roemruchtige eredivisionist besloten samen items over NAC te maken. “Eerst voor niets, daarna kregen we een kantoortje toegewezen in het Rat Verlegh Stadion. Dat was leuk, alles kon en mocht nog.” Ze herinnert zich een luchtballonvlucht met trainer Robert Maaskant. “Of die keer dat we met Nourdin Boukhari gingen paardrijden", vertelt ze al lachend.

Fox én Talpa

Ook struinde het duo tal van sportevenementen af voor Rabosport. Zelf reisde Hendriks maandenlang elke maandag en vrijdag op en neer naar Limburg om de Jupiler League-verrichten van de Limburgse clubs voor L1 te verslaan. “Dat Hélène nu voor FOX en Talpa werkt, heeft ze echt aan zichzelf te danken. Niet iedereen ziet dat misschien, maar ze heeft er enorm hard voor gewerkt. Bovendien heeft zij het gewoon in zich.”

“Ze zegt zelf altijd: ‘Toen ik naar FOX ging (in 2013, red.) hadden ze nog niet veel kijkers. Daarom kon ik mijzelf wat foutjes permitteren. Zou dat nu het geval zijn, dan zou ik worden afgeslacht’. Dat vind ik onzin, ze heeft het zelf allemaal afgedwongen. Simpelweg door er veel tijd in te investeren en keihard te werken.”

Plotsklaps

Het is het bekende verhaal van ieder upcoming person: onderaan de ladder beginnen. Hendriks zat op de sportacademie, gaf les op het CIOS. Toen ze tijdens het hockeyen – ze speelde op hoofdklasse niveau – een blessure aan haar pink overhield en in het ziekenhuis belandde, stond Joep Schreuder plotsklaps aan haar bed. Of ze items wilde maken voor Brabant10, een regionale omroep waar de NOS-verslaggever destijds directeur van was. Hockeyen op topniveau zat er niet in, dus werd het de journalistiek.

Ze gaf in een interview ooit ruiterlijk toe dat ze zonder die blessure wellicht nooit tot FOX Sports had geschopt. Ondanks haar veelbelovende transfer naar De Mol’s Talpa, blijft Hendriks wel actief voor de sportzender achter de decoder. Een belangrijke ding, zoals ze onlangs liet weten bij Laat op 1 (zie video hierboven). Bij Veronica gaat ze vrouwenvoetbal verslaan, de Champions League doen, interviews langs het veld houden en het kickboksen presenteren.

Zo ontkomt sportminnend Nederland onmogelijk aan de immer vrolijke Hendriks. En da's helemaal niet erg.