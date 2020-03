Brabantse hogescholen en universiteiten blijven tot 1 juni online lesgeven

De hogescholen en universiteiten geven aan dat wordt bekeken of lessen en tentamens op school voor 1 juni mogelijk zijn, mocht de overheid beslissen om maatregelen rondom scholen te verzachten of op te heffen. Maar ze vinden het belangrijk om nu al duidelijkheid te bieden aan studenten. Joep Houterman, bestuursvoorzitter van Fontys: ,,Hierdoor weten we waar we de komende periode aan toe zijn. De afgelopen weken zijn we erin geslaagd om het onderwijs in onze gebouwen voor 90 procent te vervangen door online onderwijs. Dat heeft even tijd gekost en ook de weg terug naar een ‘genormaliseerde’ situatie zal tijd kosten.”